政府因應新冠肺炎疫情衝擊，針對月營業額未達20萬元、未開立統一發票的小攤販及商家，提出最高申貸50萬元、年利率僅1％的小額紓困貸款，並改採簡易式信用評分表徵授信，銀行最快可在3天內撥款，初估約有85％、約42.5萬人可望受惠。

而行政院長蘇貞昌也在臉書上貼出列表，指出五大項目，共三百多萬人將因此受惠。

蘇貞昌指出，政府會出資破千億幫忙廣大基層勞工，紓困預算將會送立院審議，通過就會立即實施；「對受疫情影響的勞工朋友與弱勢族群來說，領得到、最重要！」

(中時電子報)