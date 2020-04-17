新冠疫情千億紓困誰有份？一張圖報你知 12:022020/04/17 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌臉書。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府因應新冠肺炎疫情衝擊，針對月營業額未達20萬元、未開立統一發票的小攤販及商家，提出最高申貸50萬元、年利率僅1％的小額紓困貸款，並改採簡易式信用評分表徵授信，銀行最快可在3天內撥款，初估約有85％、約42.5萬人可望受惠。 而行政院長蘇貞昌也在臉書上貼出列表，指出五大項目，共三百多萬人將因此受惠。 蘇貞昌指出，政府會出資破千億幫忙廣大基層勞工，紓困預算將會送立院審議，通過就會立即實施；「對受疫情影響的勞工朋友與弱勢族群來說，領得到、最重要！」 緊急取材》 新冠肺炎衝擊民生 紓困措施一次告訴你！ (中時電子報) #蘇貞昌 #受惠 #立院 #新冠疫情 #千億 也許您會感興趣 推薦閱讀 外銀推動永續 砸逾千億美元 04:102020/04/13 金融．稅務 3月營收再創單月歷史新高 台積電突破財測高標 21:112020/04/13 財經 Facebook Data for Good推出三項彙整性地圖防控新冠疫情傳播 09:522020/04/15 科技 人行加碼放水 MLF投放千億 利率再下調20個基點 10:412020/04/15 財經 新研究顯示新冠疫情可能周期性在冬季爆發 21:222020/04/15 國際 首階段定向降準生效＋加碼操作MLF 人行放水３千億人民幣 04:092020/04/16 財經要聞 蘇貞昌：1988紓困專線 接通率4成多應改善 11:272020/04/16 政治 《經濟》1035億元紓困救急 蘇貞昌：3關都要做好 16:142020/04/16 財經 紓困案暴量突破2萬件 5天新增7,851件、逾千億元 20:442020/04/16 財經 企業紓困貸款 路邊賣雞排也適用 04:102020/04/17 財經焦點 政治熱門新聞 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 陸委會出手辦張經義！網大怒：不辦黃安辦記者？ - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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