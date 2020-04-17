女力出征！前立委薛凌17日委由基層女性黨員登記參選民進黨台北市黨部主委，並宣布6大政見，包括鼓勵年輕人從政、深耕基層組織、推動政黨外交、增加黨工職互動、主委不支領任何費用及12區主任納入正式編制，要成為最接地氣的主委，回饋民進黨發展基層地方組織，做好2022贏回北市的準備。

民進黨地方黨部主委5月24日改選，薛凌把握分秒勤跑基層，委託北市士林區富光里長高毓紋率領女黨員前往市黨部登記，高毓紋表示，這不僅彰顯薛凌女力特質，也要告訴大家薛相當重視基層、民意。

薛凌則透過參選聲明表示，北市有456里，2014年民進黨在北市提名的里長共當選50席，前年選舉民進黨里長更只剩下35席，議員席次也從27席下降到19席。

她指出，今年大選蔡英文總統在北市得票率53.65％，但民進黨政黨票卻只有30.36％，民進黨在北市的黨員曾有數萬人，現在雖然是民進黨執政，卻僅1.7萬名黨員。

薛凌說，她曾任3屆不分區立委，受到民進黨栽培，也陪著民進黨從基層起家到第一次執政，歷經低潮又重返執政，她熱愛台灣更對民進黨有深厚革命情感，即便黨內選舉常伴隨不實謠言，但在關鍵時刻必須站出來承擔。

她強調，市黨部不只是選舉機器，應該是深耕基層的「發動機」、年輕人從政的後盾與執政團隊宣揚政策的「放送頭」，市黨部主委不是候選人選舉跳板，需要一個會做事的人，分的清黑與白的人，參選主委就是想回饋民進黨，發展基層地方組織，做好2022贏回北市的準備。

此外，高毓紋也代表薛凌宣布6大政見，首要推動政黨外交，堅持台灣主權提升國際能見度，重視黨員權利定期舉辦聯誼活動，增加黨工職及基層黨員互動，深耕基層組織讓2022年里長衝破百席，定期舉辦講座及營隊鼓勵年輕人從政增加年輕選票、認同感，主委不支領任何費用全力發展黨部組織，12區主任納入正式編制，12行政區設置區黨部聯絡處。

(中時 )