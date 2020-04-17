現行「危老重建條例」限時3年的容積獎勵、時程獎勵10％利多，即將在5月9日到期，在地方政府建議下，政院日前提出修正草案，經送立院審議後，將原定3年落日的容積獎勵再延長5年，但獎勵會逐年自8％、6％、4％、2％、1％方式遞減，最後在2025年結束。全案經立院審查通過後，今上午在立法院完成三讀。

去年危老重建申請案共計433案，超過前1年的3倍。如今，在蔡英文總統喊出「都更危老再突破」的政策方向後，行政院在上月提出《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案。

修正草案主要方向在於，根據現行「危老條例」規定，若民眾在條例施行3年內申請重建，將可獲得10％的容積獎勵；但該獎勵即將在今年的5月9日到期，為避免重建申請因獎勵消失而停滯，政院遂提出修法，要讓民眾有「補上車」的機會。

全案經送立院審議後，初審通過的條文，在「時程獎勵」部分，目前危老條例的容積獎勵在施行後3年內（即今年5月9日之前）容積獎勵為10％，在未來5年，容積獎勵逐年遞減為8％、6％、4％、2％、1％，最後在2025年完全落日。

此外，修法也特別提出「規模獎勵」，針對危老建築物基地加計合併鄰地面積達200平方公尺者，給予基準容積2％獎勵；每增加100平方公尺，再給予基準容積0.5％獎勵。但「時程獎勵」與「規模獎勵」，兩者合計不得超過基準容積10％。

全案經立院審查會通過後，在今天立法院會列入討論事項，因朝野均有共識，已依照審查會結論順利三讀通過。

(中時 )