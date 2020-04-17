據新北市家庭暴力防治中心統計，新北市今年1至3月受理家庭暴力通報案件共計4914件，較去年同期成長10％，但若單看去年3月共計受理1394件，而今年3月受理案件則高達1801件，相較去年同期大幅成長近3成（29.2％）。

新北市長侯友宜今（17）日上午專程到新北市家庭暴力防治中心慰勉社工，侯友宜表示，在辛苦的防疫期間，家庭暴力今3月較去年同期增加近3成，「防疫也要防暴」，家庭暴力防治中心的社工非常辛苦，所以特別來鼓勵和打氣。

侯友宜說，這段時間提供防疫基金、急難慰助金來關心經濟困頓的家庭，也提供需要安置的家屬安心庇護場所，同時拍攝短片宣導，讓大家知道因疫情壓力而情緒失控，可以用很多方式抒解，並提醒可撥打110、113提供協助，讓遇到困難的家庭安心度過疫情。

侯友宜說明，根據家庭暴力防治中心這段時間對個案的了解，很多家庭衝突是因為居家檢疫、父母限制或自覺外出有危險而悶在家裡，孩子長期使用3C導致父母不開心、經濟受到影響、失業等因素而起，長期悶在家裡，對立與衝突往往因小事引起摩擦，家庭暴力就增加，防疫期間因減少外出活動，也增加經濟上的困境，所以衝突才不斷產生，家庭暴力的原因絕對是受到疫情的影響。

侯友宜強調，遇家庭暴力除可通報113、110專線協助，家庭暴力防治中心、社會局、衛生局也都提供相關心理諮商及生活物資的服務，這段時間都是加倍給予，所以在經濟上、在心理上，新北市都會做到位。當然家庭暴力可能隱藏黑數，這是事實，有人會因為礙於情面不敢通報，所以在這裡鼓勵大家，碰到困難隨時通報，希望將黑數降到最低，讓大家勇於走出家庭暴力的陰影。

(中時 )