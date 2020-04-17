大陸國家統計局17日發布經濟數據，Q1經濟首度下滑，跌幅為6.8％。而對於日前IMF預測大陸2020年經濟增速1.2％的報告，統計局回應，按IMF數據大陸今明年經濟增速平均會在5％以上，反映因疫情被抑制的經濟活動能在2021年釋放出來。

統計局發言人毛盛勇表示，IMF報告中預計全球經濟今年下降3％，大陸增長1.2％，值得注意大陸是全球主要經濟體里少數預計為正增長的國家之一。而IMF還預測大陸2021年經濟增速為9.2％，自己理解是，今明年大陸經濟增速平均起來有5％以上，又反映出大陸經濟因為疫情影響帶來一些損失，一些經濟活動被壓抑，可能會在明年更好地釋放出來。

3月多項數據較1-2月有所改善，毛盛勇也指出，Q2有望成為大陸經濟拐點，3月這種經濟勢頭有望延續，預計Q2會表現更好。他也強調，如果全球疫情控制比較好，下半年經濟應該會比上半年更好。

(工商 )