北市內湖區日前發生1起深夜大亂鬥，2派人馬共20名男子，僅因其中1方的女性友人在網路上遭「嗆聲」，雙方就呼朋引伴出來「輸贏」，甚至有人受傷都不顧，還企圖追打到醫院急診室。警方已陸續約談參與鬥毆者到案，依傷害罪嫌、新修正的刑法《聚眾鬥毆罪》法辦，並持續追查是否有漏網共犯。

警方到場後，打群架者才一鬨而散。（圖／翻攝畫面）

警方表示，3月28日凌晨2時許獲報，在內湖康樂街一帶有人打群架，員警到場時，鬧事者趕緊一鬨而散，但仍有傷者倒在血泊中哀嚎，趕緊將其送往三軍總醫院救治。

未料，員警跟著前往醫院想了解案情時，竟發現還有可疑黑衣人在急診室外聚集、徘徊，似乎想衝進院內再動手，所幸鄰近警網增援前來戒護，這些人才悻悻然離去。

但種種囂張行徑，已引發警方高度關切，經追查後，近日陸續策動多名嫌犯到案說明，才了解原來僅是有人的女性朋友在網路上被嗆，2派人馬竟1個揪1個，半夜不睡覺出來打架「練身體」，荒唐幼稚的行為，讓人哭笑不得。

警方將眾人送辦後也強調，刑法新修正的《聚眾鬥毆罪》，已將「公然聚眾」之用語，明定為「在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，若另攜凶器施暴等，還得加重其刑2分之1，刑責較過去重，盼民眾遇糾紛時應冷靜，莫以身試法。

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(中時電子報)