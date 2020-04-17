大陸國家統計局發言人毛盛勇今天表示，IMF預計2021年中國經濟增長9.2％，如果把今明兩年平均起來，中國經濟的增速在5％以上。假如明年世界經濟增長恢復常態，中國經濟因為疫情帶來的經濟損失，或者被壓抑的狀況，會明顯改善。

毛盛勇指出，IMF根據當前國際疫情擴散的態勢及全球經濟表現，對全球經濟預計進行大幅下調，預計2020年全球經濟下降3％，其中中國經濟增長1.2％。中國經濟正增長1.2％，要明顯好於對其他國家。

毛盛勇表示，3月經濟比1-2月明顯改善，這種改善勢頭應該能夠延續下去。隨著復工復產加快推進，以及更大力度的政策不斷出台，二季度大陸經濟會表現更好，會明顯好於一季度。如果全球疫情控制得比較好，下半年也會明顯好於上半年。

至於全年經濟增長目標，毛盛勇指出，每年中國主要經濟社會發展目標，是在全國兩會的政府工作報告中發佈。今年為了有效防控疫情，兩會進行了推遲，我們現在還不清楚具體的情況。

(中時 )