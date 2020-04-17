日本新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，台灣16日決定援贈日本200萬片台灣製醫療級口罩。日本官房長官菅義偉對此表示，「想表明感謝之意。針對新型冠狀病毒這樣的人類共通的脅威，希望與相關國家和地區強化合作和協助。」

外交部16日表示，由於日本疫情日益嚴峻，且台日友誼深厚穩固、一向相互扶持，台灣決定援贈日本200萬片台灣製醫療級口罩，近日將啟運。這批口罩將透過「日華議員懇談會」轉交日方，供日本一線醫療人員使用。

台灣贈口罩的新聞引起民眾高度的關注，16、17日兩天在NHK的網站上一直保持高點閱率。

日本至17日為止，境內感染人數已達9303人, 若加上鑽石公主號的乘客和船員則達1萬零15人。日本首相安倍晉三16日正式將「緊急事態宣言」的實施對象從原本的7都府縣擴大到日本全國的47都道府縣，實施期間至5月6日為止。

(中時電子報)