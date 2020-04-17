HTC（宏達電）今（17）日宣布因應全球防疫大作戰，為協助跨國團隊遠距溝通不中斷，即日起推出「VIVE遠距應用解決方案」。透過VR虛擬裝置即能進行「面對面」多人參與線上虛擬會議及即時多種檔案格式分享，並於虛擬空間共享資料。不論是企業培訓、演說訓練、遠程會議或教學、3D物件模型討論都可以透過VIVE Sync VR虛擬實境技術進行。

「VIVE遠距應用解決方案」是一個無須電腦就能使用的多合一協作VR應用解決方案，包含搭配VIVE一體機式頭戴式顯示器－VIVE Focus Plus或VIVE Focus，以及「VIVE Sync －VR虛擬會議平台」。會議發起人僅需一鍵點擊即可安排會議，設定完成後就可以進行各式遠程VR應用。使用者可透過於App Store及Google Play上的 「Sync XR Avatar Creator」應用軟體，建立與自己相似的3D虛擬人像(Avatar)並登入線上VR空間，憑藉自然的手勢和逼真的專業級虛擬形象，使用者可以體驗在虛擬空間中進行面對面深度互動。

HTC VIVE遠距應用解決方案示意：使用者可於虛擬空間中討論3D模型。(HTC提供／黃慧雯台北傳真)

舉例來說，透過HTC「VIVE遠距應用解決方案」，老師可以遠端給予學生演說技巧的指導，所有參與的老師及同學在有如親臨現場及充滿沉浸感的空間下進行示範、練習及即時演練，並讓台下的老師及同學提供建議，演練過程更真實有效。另外3D物件的展示也是「VIVE Sync VR虛擬會議平台」的特色，設計者可將3D物件放在共享的虛擬空間中，360度無死角展示給業主或是團隊，並且可於3D物件上進行標註或繪圖，可即時確認設計原型的細節，增加溝通效率。

日前HTC與中華電信行動分公司即透過「VIVE Sync－VR虛擬會議平台」完成雙方(台北及英國)三地舉行的5G策略合作會談，會議結束後並於虛擬共享空間中進行長官合影。使用者除了可透過VIVE Sync虛擬實境技術，進行虛擬會議，也能於會議中拍照記錄與會者的虛擬身影或是進行自拍合照，或是在會議中進行各式檔案分享、製作筆記、做圖標記、影片播放等功能，讓會議更有效率，降低公司溝通上的營運成本，並提供業務發展更多可能性。

此外，VIVE Sync結合了微軟OneDrive和OneDrive for Business功能，可以一鏈上傳檔案至OneDrive，可滿足不同企業用戶需求。更多功能如語音轉文字、製作個人筆記等，後續將會陸續對外開放。

因應疫情持續，企業遠距辦公需求增高，即日起推出「VIVE遠距應用解決方案」，並於活動期間4月17日至5月31日搭配VIVE Focus Plus或VIVE Focus及「VIVE Sync－ VR虛擬會議平台」。為讓企業用戶在使用「VIVE遠距應用解決方案」時無後顧之憂，HTC提供安裝、教學及售後服務選擇，企業可依照需求選購所需售後服務，如： 到府安裝、3小時使用設定教學課程、VIVE企業用戶保固及服務（包含兩年商用保固、支援和快速維修服務）。

(中時電子報)