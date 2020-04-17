櫃檯買賣中心持續推動外國中央政府及地方政府來台發行專業板國際債券，截至109年4月14日，整體國際債券流通在外檔數計656檔，流通在外餘額已達1673.55億美元，吸引來自33個國家或地區，計133家發行人來台發行國際債券。

自107年4月3日主管機關開放外國中央政府及地方政府來台發行專業板國際債券以來，在櫃買中心及承銷商持續積極推動下，目前已有2檔主權債在台發行，流通在外餘額計120億美元，占整體國際債券流通在外餘額7.17%，顯示相關法令開放以來，主權債券對於我國國際債券市場發行人多元化，以及商品多樣化，已帶來實質成效。

此外，卡達政府將第三度來台灣發行國家主權債券，並於4月16日在櫃買中心掛牌，發行總額為50億美元，票面利率為固定利率4.400%，發行期間為30年，國家主權及債券信評為AA-，並且於盧森堡交易所雙掛牌，該主權債券也是今年度台灣國際債券市場單一檔發行金額最大的案件。

(時報資訊)