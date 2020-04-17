攜手防疫，守護疫情第一線，高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊與高雄捷運公司合作，17日在美麗島站宣導講習。高醫也特別針對捷運一線工作人員的防護措施作出提醒，強調自我保護與防疫同等重要。

「我們已經守好上半場，怎麼守好下半場更重要。」高醫副院長吳登強表示，雖然台灣目前沒有出現社區感染現象，但仍要小心預防。高醫基於社會責任，已陸續與警、餐飲界接觸宣導，也特別與高捷合作，透過行動劇和實地的展演，推廣自我防護的觀念。

「我又沒有生病，為什麼要戴口罩！」行動劇模擬乘客情緒激動的在捷運入口處大吼大叫，演員要強調第一線執勤的員工若沒有先保持適當距離、穿戴正確裝備，有可能遭激動旅客噴濺的飛沫感染。除此之外，清潔人員也應使用合適器具清潔售票機、電扶梯，用餐時與同事保持安全距離。此外，也應勸導乘客候車、搭車時均保持安全距離。

高捷公司企劃副總經理洪瑞彬表示，希望藉由高醫的防疫經驗，強化高捷的防疫能量。目前高捷站內硬體設施每4小時加強清潔消毒一次，車廂空氣濾心也會定時更換。日前也在生態園區站首設捷運「全自動紅外線體溫檢測系統 - 防疫之眼」感應閘門，自動檢測進站旅客體溫。人潮大站則採紅外線體溫量測儀，保障民眾安全。

高醫強調，防疫期間，民眾若有發燒現象就不該搭乘捷運，搭乘時也應全程配戴口罩。高捷則呼籲，民眾若勸導不聽將拒載並得依法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。接受居家檢疫、隔離之民眾更不可搭乘，不僅違法，高捷也會求償損失。

(中時 )