7-ELEVEN預購無極限！繼3月推出百萬遊艇預購後，今（17）再宣布將於4月20日起，攜手美國暢銷摩托車品牌Harley-Davidson推出哈雷機車預購，且以漫威英雄美國隊長在大螢幕上騎乘的「Harley-Davidson Street 750」車款為主打，強調不到40萬即可擁有超級英雄專屬坐駕，成交後還能獲得市價超過2萬的哈雷皮衣乙件！

7-ELEVEN表示，看準近年來重型機車市場蓬勃發展，此次攜手美國最暢銷的重機品牌Harley-Davidson哈雷機車跨界合作，民眾只要到門市登錄預約鑑賞資料，除了可享有專案價399,000元外，還可用OPEN POINT點數折抵車款（300點折抵1元，前10名顧客可享300點折抵2元優惠，額滿為止），成交後還可獲得哈雷皮衣乙件（市價21,800元）。

據7-ELEVEN介紹，Harley-Davidson哈雷是美國最暢銷的摩托車品牌，象徵美式精神，本次合作的「Harley-Davidson Street 750」車款，是哈雷車系中最輕量型，水冷式Revolution X V-Twin 引擎，標配ABS系統，性能優異，車身靈活精巧，不論都市騎乘或具挑戰的崎嶇山路，皆能輕鬆操控；從裡到外，徹底貫徹酷黑風格，搭配勁黑排氣管，散發暗黑簡約魄力。

7-ELEVEN說，為了讓民眾輕鬆入手哈雷機車，自4月20日起至5月20日止推出「7-ELEVEN哈雷機車Street 750特仕款專案價」，只要透過以下四步驟就能完成購買：一、透過門市了解Harley-Davidson哈雷機車合作指定車款訊息，二、上網登錄資料，三、Harley-Davidson哈雷機車推派專人聯繫消費者並預約賞車，四、簽立訂單（可用OPEN POINT點數折抵車款），成交後還能獲得哈雷皮衣乙件。

(工商 )