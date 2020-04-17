梁赫群和徐乃麟（乃哥）曾一起主持《天天樂財神》，日前梁赫群做客乃哥在狼谷競技台的《星光歡樂城》節目，開場時還喧賓奪主，硬要擠掉助理主持人樓樓與妞妞，在乃哥身旁陪同開場，梁赫群打趣說：「乃哥，我在你身邊已經很習慣了。」立即遭到白眼回應，「我根本沒有習慣！這畫面不對，把我們本來的正妹換回來。」笑翻全場。

來賓梁赫群（左）硬擠到徐乃麟身旁，假裝是主持人一起開場。（提狼谷競技台提供）

兩人在節目上敘舊聊起近況，乃哥直接虧梁赫群現在很紅，平常一般的綜藝節目他已經不會去上了，今天好不容易請來當來賓，讓梁赫群不好意思地回說：「有乃哥，我才有今天！小孩才4歲，還是要賺個奶粉錢。」之後他更遭到乃哥愛的小手雙打腳底板懲罰，當梁赫群腳底發出清亮「啪」聲時，他隨即仰頭呻吟：「乃哥，好熟悉的感覺啊！」再度逗樂現場。

梁赫群最後幸運闖關到「絕世無雙」單元，和徐乃麟單挑撲克牌鬥智，獎金也累積高達2萬5千元，乃哥此時也不防問梁赫群說：「你通告費就不只2萬5了吧？」惹得他激動大叫：「沒有啦！怎麼可能。」意外被爆出節目通告費，讓梁赫群嚇出一身冷汗。

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(中時電子報)