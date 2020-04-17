疫情海嘯之下，餐飲大洗牌，漢來美食在疫情期間除了賣便當救急之外，也看到新一代的飲食習慣興起。漢來美食品牌長劉子銘表示，這波疫情有正面也有負面影響，負面衝擊是重創來客數，正面影響則是疫情改變人們的飲食習慣，未來民眾在家煮飯機會變多，因此增加不少冷凍食品商機，尤其過往不成功的生鮮食品送到家將有機會崛起。

劉子銘表示，因為新冠肺炎還沒有解藥，面對後市要謹慎積極，因此漢來美食未來除了上海湯包、烤鴨和雞湯的展店不變外，也將加強冷凍食品網購、外送外帶服務，「因為疫情，人們在家自己煮的機會比以前多，冷凍食品商機大增，但外出用餐需求方面不會減少，因為不是每個人喜歡煮飯，而且聚餐宴客是剛性需求，不會減少。」

漢來美食副總吳若寧則發現，新一代的年輕人不像上一輩，對於外送的接受度很高，因此除了推出乾拌麵之外，還將賣老客人最喜歡的粽子，「往年粽子是節慶應景才推出，餐廳主廚為了感謝老客戶親手做的送禮粽子，一年只做幾百顆來賣，未來將做為主打，預期可賣上萬顆。因為消費者習慣已經改變，乾拌麵、豬腳麵線、粽子等都將開發外賣，也會與其他電商平台合作，在後疫情時代，能賺就要賺！」

(中時電子報)