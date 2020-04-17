疫情衝擊下，漢來美食（1268）首季合併營收8.39億元，年減18.52％，3月營收1.4億元，年減51.76％。漢來美副總吳若寧表示，旗下餐廳除了全力做好防疫，也賣便當救業績，高雄本館10樓四月中白起封館改裝，下半年將陸續展店開新品牌，盼在疫情過後衝出新高峰。

吳若寧表示，集團從大年初二就下令發消毒水為疫情做準備，隨疫情愈演愈烈，各餐廳目前只剩3成來客。但危機也是轉機，旗下餐廳漢來海港、名人坊、福園台菜海鮮餐廳積極推出2～300元的超值澎湃便當，當中福園台菜海鮮餐廳因為日賣上百個便當，打平下滑業績，表現很好。

另外，漢來美食高雄本館10樓設有翠園粵菜餐廳、弁慶日本料理、紅陶上海湯包及港式海鮮火鍋4間餐廳，15年來未曾改裝，於4月15日起封館改裝，為將來做準備。

吳若寧認為，相信疫情會下半年逐漸趨緩，雖不確定是否像SARS之後有報復型消費出現，集團展店計畫不變，下半年起除原訂計劃要開的「五梅先生」和「漢來上海湯包」不變之外，烤鴨和雞湯2個全新的品牌，提前備戰後疫情時代。

漢來美食去年每股獲利7.2元，董事會通過今年仍然維持穩定的股利政策，發放每股現金股利7元。

(中時電子報)