黃嫌的音響打開竟暗藏置毒的空間。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市刑大日前接獲線報，黃姓毒販在某處社區大樓內經營毒品勾當，台南市刑大偵4隊掌握黃嫌行蹤，16日在東區中華東路三段攔查其車輛，黃嫌後車廂置放一台大音響，警起疑打開喇叭，竟有暗艙，藏著5大包共178公克的安非他命，將他依照毒品危害防制條例移送台南地檢署。

40歲黃嫌綽號「肉粽仔」，平常出入安平區某社區大樓，卻暗地經營毒販勾當，販毒範圍遍及安平區、東區、仁德區，台南市刑大幹員日前掌握線報，暗地蒐證月餘，得知他總是駕著賓士名車外出販毒。

警方16日得知黃男出現在東區，立刻前往攔查，但他車內查無毒品，警方納悶之際，在後車廂發現一台奇怪的特製音響，在喇叭處有縫隙。

刑大幹員以手電筒照往隙縫查看，認為音響內有蹊翹，但外表摸不出端倪，要求黃嫌配合打開。黃嫌自嘆「魔高一尺、道高一丈」放棄抵抗，警方才知道這台音響藏有密閉暗艙，並有特製遙控器，一按才能破解打開喇叭，1秒後隨即關上。

警方在音響內搜出5大包安非他命共178公克，一粒眠30顆、咖啡包16公克，含有K他命粉末14.6公克。將黃嫌依照毒品嫌移送法辦。

(中時 )