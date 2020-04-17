權順公司僅花16天即審查通過。（新北市工務局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，輔導在地業者合法化，其中權順公司上月31日送件「重型機具停放申請」，昨已通過審核，前後僅花16天；新北市工務局表示，這是五股垃圾山第4家核准案件，鼓勵業者踴躍提出申請，新北市將全力輔導業者合法化。

新北市工務局表示，為了加速業者審核程序，新北市特別將計畫內容簡化，申請人不必委託規畫公司，就能自行製作報告書，並將現地會勘與聯合審查會議一併審查，一次告知業者後續申請臨時建築許可等相關規定，派專人面對面說明審查意見，讓申請業者更清楚應修正之處、與規劃方向，不必來回奔波。

新北市工務局表示，除了給予業者更完善的輔道機制，在試辦計畫範圍內，業主也不需繳交農地變更回饋金，盼藉此提升業者申請意願。

新北市工務局說明，這次通過審查的權順公司，3月31日向工務局送件，僅花16天即審查通過，且申請試辦計畫也未假手他人，呼籲在地業者把握時間儘速送件，以免錯過申請期限。

(中時 )