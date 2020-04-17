中信兄弟擁有大聯盟資歷的「最高薪」洋投米蘭達，擔任兄弟主場開幕戰投手，並在12日投出世界職棒第一球，在世界棒壇全面停擺之下，中職開打成為全球體育焦點，美國《洛杉磯時報》特地電訪米蘭達，他提到現在在台灣很安全，也習慣到處都要量體溫、噴酒精的防疫狀態。

米蘭達是12日中職首戰兄弟對上統一獅的先發投手，主投5局僅被敲3支安打，被鄭鎧文敲轟而失1分、無關勝敗，這場比賽與米蘭達過去生涯所經歷的賽事有很大的不同，因為新冠肺炎疫情，球場沒有任何觀眾，但中職已是今年最早開打的職業棒球聯盟了。

米蘭達提到沒有球迷時的狀態，感到相當孤獨，而且沒有激發腎上腺素的感覺。在米蘭達與中信兄弟簽下合約後，中職開幕戰從又兩度延期，這也是米蘭達過去沒碰過的，「這很奇怪，但這是必要程序，只能自己調整好。」

《洛杉磯時報》專訪中信兄弟洋投米蘭達。（截自《洛杉磯時報》）

《洛杉磯時報》提到台灣防疫狀況，形容台灣是全球應對最佳的地方之一，目前不到400例確診、6人死亡，而且近日還「0確診」。米蘭達被告知若有球員確診，那比賽將無期限延期甚至取消，不過他有信心無論如何都能拿到全額薪水。

米蘭達表示他尚未接受過新冠肺炎檢測，且自從他來到台灣後，沒有接觸任何接受過檢測的對象，他分享台灣的防疫行動，「全天候都採取嚴格的防疫，球隊不會在路途中停留在飯店，幾乎是當天來回，最長路程約3小時。」

米蘭達提到每晚睡前都有職員來量體溫，第二天起床後要再量一次體溫、酒精消毒才能上球隊巴士，到球場後又要再度量體溫、消毒。「他們總是這樣做，是每天，我已經習慣了。」

米蘭達漸漸習慣台灣生活，但最讓他放心不下的還是家人，他將妻子和8歲的雙胞胎兒子留在美國邁阿密，2月情人節那天隻身前來台灣打拚，當時美國沒有爆發疫情，他有點害怕來到台灣，不過如今卻無法與家人再見，「直到這一切結束我才能與家人見面。」

(中時 )