證交所表示，新唐（4919）於4月14日董事會決議調整股東會議程一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第17款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，核已違反前揭處理程序之規定，故證交所處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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