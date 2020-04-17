新冠肺炎從今年初延燒至今，台灣民眾深陷染疫恐懼，又無法出門旅遊，全民都快悶壞了，曾獲金鐘獎肯定的政治反串秀《全民大悶鍋》，老班底最近重出江湖，藝人洪都拉斯率領相關團隊，透過YouTube平台反串衛福部長陳時中等疫情指揮中心官員，洪都拉斯還當起衛福部長陳時中的弟弟「陳鬧鐘」，教大家「上酒店該如何保持社交距離」，妙招笑翻不少網友。

「藝情指揮中心」官員大跳「社交距離恰恰」。（圖／全民大劇團公用YouTube截圖）

由謝念祖領軍的「全民大劇團」，日前上傳一支《「中央流行藝情指揮中心」正式上線EP1：指揮官陳時中脾氣不好的弟弟 終於現身了！？》影片，藝人洪都拉斯扮演陳時中的弟弟「陳鬧鐘」，面對記者提問，他動不動就故意「爆氣」回應，呼應陳時中日前所言，「有時候脾氣不好，那都是我弟弟啦！」讓網友莞爾一笑。

「藝情指揮中心」官員大跳「社交距離恰恰」。（圖／全民大劇團公用YouTube截圖）

而昨天晚間「中央流行藝情指揮中心」又公開最新影片，是針對近日「上酒店該如何保持社交距離」提出建議。陳鬧鐘搞笑提到，保持「1.5公尺社交距離，還是可以喝酒、跳舞開開心心的」，他並請「副指揮官」與另一名女官員出來跳恰恰；並表示若想要有手摸到的感覺，建議酒店可準備假手，「這個感覺還不錯」，若想要摸腰或屁股，酒店還可提供假人，讓酒客過過乾癮，同時達到防疫目的。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)