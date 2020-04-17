目前口罩採藥局或網路購買，有立委呼籲國中、國小應由校園登記販售，讓父母免於排隊奔波。全國中小學校長協會17日發布新聞稿，呼籲政府讓校園回歸教育專業，如要校園全面戴口罩，應由政府統一免費發放口罩給學校師生，每位教職員工生每周5片，不僅能確實做好校園防疫，也能減輕家長負擔。

衛福部正與教育部研議直接配送口罩到中小學，由學校販售給學生。消息一出，校園譁然。全國中小學校長協會表示，校園全面動員防疫，老師每天要帶學生消毒教室，每天幫學生量兩次體溫，三不五時要調查學生旅遊足跡，還要準備遠距教學、應付上級公文，這些防疫工作已經增加教育行政人員和老師許多壓力。

全國中小學校長協會表示，販售口罩可以透過藥局、販賣機、超商、APP、上網預購等一堆機制，為何要讓老師當藥師，當店員？學校不是超商、藥局，無法實名登記制買口罩，付款時悠遊卡也不能當作健保卡。

全校協主張，應比照醫護人員（小黃司機等行業），口罩由中央配發給全國中小學學校師生，每位教職員工生每周5片；比照醫護人員發給疫情津貼或幫忙投保疫情險；學生千人以下學校，沒有熱顯像儀，老師排班量體溫，呼籲外交部量力而為，「自己國內都不夠用了，還捐外國？」應先優先配給學校使用。

全國中小學校長協會也指出，國中小登記販售口罩衍生5大問題：1，學校沒有可刷健保卡的機器；2，口罩費用的收與付，收據開立、公庫存放、核銷都是大工程；3，學校老師都有課務，目前並無專人可與藥局訂購、領取、換發等事項；4，大型學校需要3000多包口罩，卻恐無載運的交通車輛，偏鄉學校需至市區運載防疫物資更麻煩；5，目前每天防疫量體溫、通報、早晚消毒已占去大部分人力與時間，分身乏術。

全校協表示，真的要做好校園防疫，讓家長安心，既然口罩產量已提升，應該用配送方式，讓全體師生都戴口罩，才是好對策。

(旺報 )