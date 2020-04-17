國際貨幣基金組織（IMF）周四表示，新冠狀病毒大流行疫情造成的經濟衝擊，加上近年來的其他問題，意味著拉丁美洲與加勒比地區在2015年至2025年間可能陷入零成長的「失落10年」。

IMF西半球部門主管維爾納（Alejandro Werner）表示，IMF正在加緊處理16個緊急援助申請案，其中約半數來自因旅遊業停擺而受到重創的加勒比國家。巴貝多與洪都拉斯等其他國家，也已經向IMF提出傳統緩助計畫，或要求展延現有的融資方案。

IMF在本周發布的世界經濟展望報告中，預估拉美區今年經濟可能萎縮5.2%。維爾納表示，該地區正面臨自1950年代以來最嚴重的經濟衰退，但只要新冠肺炎疫情獲得控制，明年該區經濟可望強勁復甦，儘管如此，這可能不足以彌補此次危機與近年來其他問題造成的損害，該地區可能在2015年至2025年間陷入零成長的「失落10年」。

(時報資訊)