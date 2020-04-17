積欠1萬8000元罰單不繳的陳姓男子，房子被行政執行署宜蘭分署強制執行拍賣了135萬元引發爭議，不過，行政執行署17日表示，為了避免造成不可回復的損失，已經指示宜蘭分署將陳姓男子被拍賣的房屋不動產點交暫緩執行。

行政執行署副署長陳盈錦表示，陳姓男子對房子被拍賣一事依法聲明異議，執行的宜蘭分署如果認為有理由，可以撤銷原處分並重新處分；如果認為異議沒有理由，也要加註意見，由行政執行署本署覆審，並在30天內做成決定書。如果陳姓男子對決定書不服，還可以提起行政訴訟來救濟。

陳盈錦並表示，已經指示宜蘭分署加速審查，如有移送本署的必要就盡速辦理；同時為避免拍賣房舍點交後，產生不可回復的損害、且製造更多繁複法律程序，即日起命行政救濟程序未完畢前，房舍暫緩點交。

陳姓男子幾年來積欠的交通違規罰單總金額超過5萬元，但因部分已過執行時效所以無法強制執行，可以執行的金額只有1萬8000元。

(中時 )