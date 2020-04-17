由於全球原油供給過剩，導致國際油價失守20美元整數關卡，持續在低檔徘徊難以彈升。據外媒報導，沙烏地與俄羅斯對進一步減產持開放態度，顯然日前達成減產協議，無法發揮效果。

路透報導，俄羅斯能源部長諾瓦克和沙國能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王在周四電話會談後，發表聯合聲明指出，將與OPEC+及其他產油國採取進一步措施，並強調兩國會徹底執行減產協議。

儘管石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）12日達成協議，同意在5月、6月每日減產 970 萬桶，創下史上最大減產行動，但油市並不領情，油價單周仍暴跌10%，主因在於5月才開始生效，減產規模無法抵銷需求崩潰。

沙、俄能源部長的聯合聲明，呼應周二（14日）阿卜杜勒阿齊茲親王曾說，OPEC+於6月再次開會時，如有必要，沙國願意進一步削減原油產量。

周四紐約原油價格持平，收在19.87美元，為2002年2月以來最低價；布蘭特原油上漲0.5%，收27.82美元。截至台北時間17日12點5分，紐約油價小跌0.35%，暫報19.80美元。

(中時電子報)