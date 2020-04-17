監察院今天公布最新一期廉政專刊，文化部長鄭麗君與丈夫沈學榮的存款，雖較上期減少新台幣3800多萬元，但仍超過1億元，並持有近9億元債權，事業投資達4億餘元。

根據監察院第159期廉政專刊指出，鄭麗君與丈夫沈學榮共同申報存款1億2788萬5256元，債權8億8857萬9000元，包含朋友創業借款、居磁工業和慕哲社會企業股東借款等，此外，沈學榮也投資元基材料、居磁工業、光源社會企業、慕哲社會企業金額高達4億975萬元。

不動產部分，鄭麗君申報位於台北市大安區的土地2筆、建物4筆，信託位於台北市內湖區土地2筆、建物3筆。另沈學榮持有價值高達1億935萬元的友達與可成股票、4張南山人壽保單。

金管會主委顧立雄與太太經濟部次長王美花申報土地2筆，建物8筆，都位於台北市北投區，房地產總價額為1億3800萬元，存款834萬1373元，有價債券349萬467元，持有朋友借款的債權110萬5000元，但也背負241萬2391元房屋貸款，另外王美花信託位於台北市文山區的3筆土地、2筆建物。

另外，珠寶、古董、字畫等其他有相當價值的財產共576萬元，其中顧立雄收藏多幅畫作，價值185萬元，並擁有一支110萬元的手錶，夫妻兩人也分別擁有價值67萬元的高爾夫球證。

黨產會主委林峯正與太太解瑄共同申報存款2254萬7115元，有價證券4433萬3625元，淡水第一信用合作社營業部社員股金1萬元，位於台北市北投區、文山區、花蓮縣吉安鄉的土地11筆，以及在台北市北投區、文山區的建物2筆，同時信託土地8筆，建物3筆，投資漢翔、元大金控等價值5093萬6690元股票。

促轉會代理主委楊翠與先生魏貽君申報桃園市楊梅區土地1筆、建物1筆，存款119萬8168元，保單7張，背負331萬4840元債務，包含個人與職工福利貸款，信託苗栗縣通霄鎮土地1筆。

(中時 )