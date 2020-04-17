蔡英文總統17日南下嘉縣新港鄉農會，實地視察台灣公糧稻米庫存情形，農委會農糧署簡報時指出，目前稻米公糧庫存86萬公噸，足夠供應國人需求，蔡英文總統也指示農委會，若有餘裕，對友邦及國際糧食短缺的國家，可適時提供援助。

蔡英文致詞時肯定農委會因應疫情的整備作業很到位，根據資料，目前包括稻米、蔬菜、肉類、雜糧、肥料、農藥等都供應無虞，民眾可以放心，另，蔡英文也呼籲國人多吃國產農產品，這次整體檢視國內進、出口狀況，希望今年可將糧食自給率提升至40％。

蔡英文由農委會主委陳吉仲、嘉縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同視察公糧庫存，農委會說明，政府年收購公糧約30至40萬公噸，除作安全存糧外，也供應學童、國軍食用及國內糧食救助，今年更提撥作為防疫酒精原料。

受疫情影響，印度、柬埔寨、緬甸都限制稻米出口，造成國際糧價上漲，目前台灣有充裕的食米庫存，不但可以維持國內稻米價格穩定，還可以配合防疫需求，農糧署說，已提撥2.5萬公噸公糧糙米生產防疫酒精，臺灣菸酒公司已於4月中旬投料生產，可確保生產酒精原料供應充足，不需擔憂進口物料可能供應短缺情形。

(中時 )