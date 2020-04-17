因應新冠肺炎疫情影響，原住民族委員會於2020年3月18日發布「原住民族金融紓困方案」，協助原住民族業者衝擊降到最低，截至4月16日止總計受理818件申請案，經原住民金融輔導員主動訪視並受理，計核定766件，完成核定比率達93.6％。

立法院於3月13日三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，計新台幣600億元，讓國人在這次疫情威脅下渡過難關，其中2億作為原住民族的產業、經濟及振興之用，金融紓困措施則由另外移緩濟急的3000萬處理。

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，本次紓困方案對象包含原住民族綜合發展基金事業型貸款、經濟事業及青年創業貸款戶，以及原住民族企業貸款信用保證的核保戶，經統計，截止2月底仍在還款的案件計1341件，原民會基於即時、有效、有感的原則，透過全國原住民金融輔導員主動訪視企業並受理的方式，直接面對面協助族人申請，告知方案內容並選擇最佳組合，才會在短短的時間內讓收件比例達到61％。

原民會經濟發展處副處長蔡妙凌表示，疫情何時結束大家還沒有個底，因此金融紓困措施基於穩健發展企業或創業目的，實施日期自今年1月15日至2021年6月30日，透過利息全免及延長三年繳款期限(含1年本金寬緩)以緩解借貸戶還款壓力。

蔡妙凌進一步指出，為讓各年齡層申請無礙，申請方式多管齊下，可透過撥打服務專線0800-508-188、紙本郵寄、電子郵件、傳真電話及線上申請等，或是由金融輔導員主動聯繫借貸人，協助族人到銀行對保，也不定時將最新防疫及紓困振興訊息讓族人及民眾知道，確保原住民族權益受到保障。

蔡妙凌說，「原住民族金融紓困方案」以「雨露均霑」及「立竿見影」的原則，協助原住民族業者將疫情帶來的衝擊降到最低，舒緩這段期間生活及生計帶來的壓力。

(中時 )