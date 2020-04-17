勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉於4月16日率中區職業安全衛生中心勞動檢查員，赴近期發生重大職業災害之「台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程」及「臺中港36號碼頭新建工程」，除督導職災現場改善情形，並對於同工程其他作業場所執行勞動檢查。

勞動部職安署表示，109年3月2日「台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程」，違法使用挖土機吊掛鑽桿，致鑽桿掉落撞擊造成1名勞工死亡，另外同區域108年5月18日也發生「臺中港36號碼頭新建工程」工作平臺船傾斜致該船上起重機滑動撞擊樣架，使樣架上作業之1名勞工死亡，均為非依標準作業程序而肇災，因此特別再擇定該2工程實施全面性勞動檢查，以督促事業單位於職災發生後能積極改善及落實施工安全衛生管理。

職安署署長鄒子廉說，勞動部日前已召開國公營事業減災跨部會研商會議，設立國公營事業重大職災死亡人數109年起每年降低30%之目標，已展開各項防災措施，其中加強勞動檢查作為，是為督促事業單位平時即應確實工作安全防護，而非以裁罰為目的，國公營事業之工作場所上山下海遍布各地，作業風險較高，更應於源頭加強安全衛生管理，使工作者有安全健康的工作環境，以為民間事業單位之表率。

(工商 )