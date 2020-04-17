臺灣的觀賞魚蝦養殖技術獨步全球，行政院農業委員會水產試驗所運用已建立的觀賞蝦量產及品系雜交技術，成功培育出具靛藍色及鈷藍斑塊的油彩蠟膜蝦（Hymenocera picta），加上原有的紫色及棕色斑塊品系，讓水族愛好者有更多的選擇，為我國的海水觀賞蝦市場再添生力軍。

水試所指出，觀賞水族目前是僅次於犬貓的第三大寵物市場，根據聯合國糧農組織統計，全球觀賞水族產值約150至200億美金，擁有龐大的商機，臺灣觀賞蝦每年創造的產值超過新台幣兩億元以上，小兵立大功，實力不容小覷。近年來水族市場朝向精緻化、生態化與小型化發展，精緻可愛的海水觀賞蝦體色艷麗、外型特殊討喜，加上通常具有清除有機碎屑、藻類、寄生蟲等特殊的生態功能，逐漸成為小型水族缸的主角，需求量與日俱增。

水試所說明，觀賞蝦中的油彩蠟膜蝦食性特殊，以海星為食，在自然界是海星的剋星，其體表猶如上過蠟般的光亮，全身米白鑲嵌著斑塊，螯肢膨大扁平，靜止時像一朵盛開的花朵，揮動大螯時則像擂台上矯健的拳擊手，模樣逗趣、動靜皆美，堪稱是最具療癒效果的神奇寶貝，但也因此遭到過度採捕，導致天然族群數量日漸減少，影響生態平衡。

油彩蠟膜蝦體表的斑塊顏色差異頗大，分布在太平洋中部及東部的群體之斑塊為紫色具黃色邊緣，而分布在印度洋及西太平洋者則是棕色鑲嵌藍色邊緣。水試所應用已建立之量產及品系雜交技術，經過多方嘗試，成功育成具靛藍色斑塊品系，並進一步選育出鈷藍斑塊的油彩蠟膜蝦，由於其顏色鮮豔亮麗，彷如綻放於海中的美麗蘭花，研究人員遂以蝴蝶藍命之。

水產生物質樸的種子，經過研究的灌溉與加值後，陸續開出美麗的花朵。色彩繽紛的外衣，讓這群體態玲瓏討喜的水中精靈更加吸睛。水試所表示，目前正積極建立?蝴蝶藍?系列油彩蠟膜蝦的穩定量產技術，希望進一步活絡海水觀賞生物市場，並減少對野外資源的採捕，創造生產、生態雙贏的契機。

(工商 )