苗栗縣政府超前部屬，17日防疫會議採用視訊方式進行。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府超前部屬，17日防疫會議採用視訊方式進行。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府超前部屬，17日防疫會議採用視訊方式進行。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府超前部屬，17日防疫會議採用視訊方式進行。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府超前部屬，17日防疫會議採用視訊方式進行。（巫靜婷攝）

新冠肺炎疫情全球延燒，避免群聚感染，苗栗縣政府超前部屬，計畫將中、大型會議室事前整備以「視訊方式」舉行，17日進行演練，府內各局處均已完成架設視訊硬體設備，採用行政院政務委員唐鳳及教育部共同推薦的「Jitsi Meet」及「Cisco WebEX」等軟體，隨時隨地開會，減少交通時間與人員交互感染風險。

人事處在17日防疫視訊會議中宣布，5月1日起，縣府實施彈性上班措施，錯開人員上下班時間，疏緩同一時間出入的人潮。

苗栗縣府約550名公務人員及約聘雇人員，將於上午8點至9點、下午5點至6點實施彈性上、下班；適用勞基法約500名人員，則維持現行上午8點至8點半、下午5點至5點半彈性上、下班。

人事處長陳坤榮表示，彈性上、下班措施實施至疫情結束止，縣府為民服務時間仍維持上午8點至下午5點，各局處單位將調度人力，避免影響為民服務品質。

苗栗縣長徐耀昌會中裁示，防疫期間務必維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，若無法有效維持社交距離之場所，業主應停止營業，降低社區感染與傳播機會；5月1日起3天連假，呼籲縣府同仁應避免前往人潮擁擠處，並針對各人潮聚集區，預先提出因應方案。

(中時 )