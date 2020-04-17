各式新鮮蔬菜水果。（陳淑娥攝）

目前正值防疫期間，除了戴口罩、勤洗手、避免去人多的地方、保持社交距離等行為外，提升自己身體保護力也是很重要的，童綜合醫院營養治療科主任李沛融表示，「防疫飲食」有三個重點，包括足夠蛋白質、攝取「豐富」蔬果以及少精緻糖類，才能具備完整免疫力。

李沛融指出，良好的均衡飲食習慣，飲食多樣化，才能真正落實「防疫飲食」。而「防疫飲食」主要有三個重點：

一、足夠蛋白質：建構免疫系統的基本原料就是蛋白質，不論肺部的免疫防禦、全身免疫細胞都是蛋白質建構的。蛋白質來源就是國健署公布每日飲食指南中的「豆魚蛋肉類」食物，黃豆製品的豆腐、豆漿、豆乾，魚類可首選富含ω-3脂肪酸的魚類，雞蛋及低脂肉品。

二、攝取「豐富」蔬果：「豐富」指的不單是量、而是指多樣性。因為食物中非常多重要營養素，例如具抗氧化能力的營養素(包括維生素C、E、鎂、鋅、硒、β-胡蘿蔔素、植化素…等)，還有身體各種新陳代謝所需的維生素B群，這些營養素是需要通力合作才能發揮最好的作用。要如何才能都攝取到這些營養素，最簡單的方法就是要均衡飲食及「豐富」蔬果。「豐富」蔬果方面可利用每日攝取五蔬果原則，除了要吃到、種類也需要多元，最方便的方式就是每天各顏色都要吃到，深綠的花椰菜、藍紫色的葡萄及茄子、白色洋蔥及菇類、黃色胡蘿蔔、南瓜、地瓜、紅色的紅蕃茄、紅洋蔥…等。

三、少精緻糖類：因精緻糖類會促進身體發炎、削弱白血球的功能，無助於免疫力，所以民眾應減少或避免攝取這類食物。

李沛融表示，除了飲食以外，生活習慣也與免疫力息息相關，其中最影響最大的生活習慣則大致分為：1.睡眠充足，研究顯示，若一天只睡4小時，體內的流感抗體就會減少一半，所以每天需睡足7小時的睡眠；2.規律運動，民眾若無法每天持續運動30分鐘，可分開運動時間，例如一有空閒時間就運動10分鐘，每日3次，累積30分鐘，一樣對維持身體的保護力具有效果；3.壓力調適，生活壓力會促進身體醣皮質素濃度上升，讓免疫系統出現失調，台大沈立言教授也曾指出，沮喪會影響身體免疫力。

李沛融呼籲，疫情延燒全球之際，民眾更需要維持良好生活習慣、均衡多樣化飲食及保持樂觀的情緒，並配合政府防疫政策，照顧自己及家人的健康，才能真正做到全方位的防疫。

(中時 )