新冠肺炎疫情威脅全球發展與人民健康，台灣因為正確又積極的防疫作為，讓世界刮目相看。總統蔡英文因此接受時代雜誌《TIME》邀請撰寫專文，以《台灣總統：我的國家如何預防COVID-19大爆發》為題，向國際社會分享台灣面對武漢肺炎的成功防疫經驗。

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蔡總統在文章中提到，台灣儘管遭受不公平待遇，被排除在世界衛生組織和聯合國之外，但這次能防疫成功，最大原因在於全台灣人民願意團結攜手合作共度難關；並在被排除於國際組織的狀態下，依舊發揮我國在製造、醫藥與科技的強項，與全世界攜手合作。她希望透過撰文，讓世界了解，人類共同克服挑戰的潛能是無限的，「台灣能幫忙。」

總統蔡英文撰文中文譯稿全文：

台灣總統：我的國家如何預防COVID-19大爆發

台灣是「堅韌之島」，數百年來歷經滄桑，終究能克服逆境並生存下來。我們全國上下總能堅忍共度，面對新型冠狀病毒疫情也是如此。儘管病毒傳染性非常高，而我們又與病毒發源地近在咫尺，不過，我們還是成功遏止了境內的大流行。截至4月14日止，累計確診病例不到400例。

台灣的成功並非偶然。在醫療人員、公私部門及整個社會的共同努力下，我國做好了防疫的準備。在2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情中，我們痛失了數十條人命。這個慘痛經驗讓政府及民眾在疫情初期階段就保持高度警戒。去年12月，當中國開始出現新型呼吸道傳染性疾病的跡象時，我們就開始管控從武漢入境旅客的健康狀況。今年1月，我們成立了中央流行疫情指揮中心，推動防疫措施，實施旅遊限制，並針對高風險旅客訂定隔離處置流程。

1月21日，台灣出現首例確診病例後，即進行嚴密的疫調，追溯每個病例的旅遊及接觸史，防堵大規模社區傳染於未然。除了衛生福利部陳時中部長帶領公衛專家不懈的努力外，國人都能充分掌握資訊並配合。私人企業和住宅社區也啟動體溫監測及消毒措施，呼應政府在公共空間的防疫努力。

為預防大眾恐慌性採購，政府初期就密切監控商品市場的波動，並接管醫療用口罩的製造與分配。經由工具機與醫療用品公司的合作，經濟部協調擴增口罩生產線，加倍產能。另外又在科技專家、藥局及便利商店的支持配合下，我們設計出一套配售口罩的機制，讓台灣的醫院和民眾都買得到也負擔得起。在我們政府與民間企業合組的「國家隊」通力合作下，使台灣有餘力捐贈物資給疫情嚴重的國家。

台灣除了擁有全球數一數二的醫療體系以及強大的研發能力外，我們也致力於資訊的公開透明並積極與民眾及國際組織分享。台灣確實已有效遏阻國內疫情，但在國際社會，新型冠狀病毒是一場人道災難，需要所有國家的通力合作。儘管台灣遭受不公平待遇，被排除在世界衛生組織和聯合國之外，但我們仍然願意並發揮我國在製造、醫藥與科技的強項，與全世界攜手合作。

全球危機考驗整個國際社會的韌性，要打擊並撕裂我們。因此，現在比以往更須要重視全球網絡中的每一個連結。我們必須擱置歧見，只有全球人民齊心努力，才能對抗新型冠狀病毒，也才能共同為人類謀福。

台灣飽經苦難，堅忍不拔，因為大家願意攜手團結，共度任何難關。最重要的是，我希望台灣能讓世界了解：人類共同克服挑戰的潛能是無限的。

台灣能幫忙。

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(中時電子報)