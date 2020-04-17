21歲的日本女星谷口愛理，是偶像團體HKT48前成員，日本警方在她住家搜出乾燥大麻將其逮捕，但谷口堅稱大麻是男友留下來的，自己沒有吸毒。

根據日本媒體報導，日本警方3月26日上午在谷口與家人同住的公寓裡搜到0.025克的乾燥大麻，昨日（16）被以涉嫌違反大麻取締法將其拘捕，但她堅持毒品是男友到訪時所遺留，自己是清白的沒有吸毒。

谷口愛理2011年參加AKB48的福岡姐妹團HKT48選秀出道，外型可愛亮眼頗具潛力。隔年便升為正規成員，但因私下和粉絲來往而遭到退團，後續曾以個人名義活動，但知名度、人氣都不高，演藝成績平平，最後默默淡出娛樂圈。

谷口表示自己目前居無定所，四處打零工為生，一星期才回來一次，否認持有毒品，並說大麻是男友半年前來家裡時留下的；而谷口愛理的男友，已在1月因其他案件被捕，牽扯出涉毒，目前警方正持續調查中。

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(中時電子報)