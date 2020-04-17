交通部觀光局於16日發布補貼要點，針對客房住用率或總營業收入較去年衰退達5成的旅館業者，依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案、未減薪或減薪未達2成員工人數及減薪前的薪資為基準，補貼每人每月薪資40%；不料卻有業者在這之後宣布減薪，讓外界質疑，根本對員工減薪又可領補貼。對此有網友在PTT怒質問蘇貞昌，「企業紓困員工減薪是三小。」

交通部觀光局表示，為協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之旅館業度過難關，16日發布施行「交通部觀光局辦理觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼要點」，針對客房住用率或總營業收入較去年衰退達5成的旅館業者，依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案、未減薪或減薪未達2成之員工人數及減薪前之薪資為基準，補貼每人每月薪資40%，最高2萬元，共3個月，並要求受領補助的業者「須維持營業且3個月內不得資遣員工、停業或歇業」。

要點公布後，立刻有業者宣布減薪。對此網友以「蘇貞昌你給我進來，企業紓困員工減薪是三小」為題，在PTT氣得大罵，觀光業紓困方案越想越不對勁，上個月先生的「某多星飯店」突然宣布所有人必須把假放完、不可積假，這就算了，高層減薪兩成，所有人5、6、7月每個月5天無薪假，結果紓困方案一出來，所有人罵翻。

網友指出，因為紓困方案有一條「未採勞動部減班休息補助方案或減薪未達2成」，而公司減薪未達2成就可以申請，結果先生公司本來沒減薪的全部減薪2成；她氣嗆，「幹這三小，號稱『觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼』錢全部進到公司口袋。」

網友質問，「請問蘇院長，這哪裡補貼到薪資？這根本拿員工錢去幫老闆紓困啊，你要怎麼確定公司拿到薪資補貼會給員工？」貼文一出，立刻在PTT炸開，引起激烈討論。

(中時電子報)