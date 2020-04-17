PCB廠—定穎(6251)因伺服器、NB光電板、儲存式裝置及醫療設備需求強勁，今年營運可望逐季成長，今天盤中股價強攻漲停板，創下2019年12月9日以來新高，成交量爆出逾5萬張的天量。

定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，第2季因網通、醫療設備、儲存式裝置、光電板需求不錯，其中通訊及網通產品來自大陸伺服器客戶訂單大增，用於筆記型電腦面板的光電板需求亦很強勁，而公司接到用於醫療設備及呼吸機面板訂單已開始量產，因此雖然新冠肺炎疫情致使歐美部分車廠停工，對整體營運影響不大，定穎預估，第2季營運可望優於第1季。

儘管今年第1季湖北黃石廠區受新冠肺炎疫情影響出貨不順暢，但因營運成本控制得宜，降低了對公司第1季營運的影響，法人預估，定穎第1季本業獲利可望維持去年下半年旺季水準。

定穎表示，在各產品線成長帶動下，即使有疫情干擾，今年營運可望逐季成長。

(時報資訊)