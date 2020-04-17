為讓身障者、有照顧兒童需求者能更便利投票，藍、綠立委聯手修訂《公職人員選罷法》、《總統副總統選舉罷免法》，除了讓身障者可在家屬以外的人陪同進入投票所，也讓民眾可帶著「6歲以下兒童」進入投票，全案在今天在立法院已完成三讀。目前預料，新法上路後首個適用的選舉，很可能就是有機會在今年6月進行的高雄市長罷免投票。

依現行相關選罷法規定，身障者在進入投開票所投票時，依法僅能由「家屬」陪同。對此，國民黨立委陳玉珍指出，為讓身障者更便利投票，法令應該是要尊重當事人的意願，來決定由誰陪伴進入投開票所；因此，在參考「身心障礙者權利公約」的精神，為保障他們的投票權益，因而提出《公職人員選罷法》及《總統副總統選舉罷免法》的修正草案。

同時，目前選罷法規定民眾進入投開票所時，除了身障者可在家人陪同下，或是選務人員才得以進入投開票所，一般民眾都僅能1人進入。對此，陳玉珍認為，為了讓父母在投票的同時，也能照顧兒童，因此有必要修法營造更友善的投票環境，讓民眾可帶著6歲以下兒童進入投票。

該修正草案提出後，獲得藍綠立委共同支持，包括民進黨立委趙天麟也提出相對應的草案，因目標一致，因此全案在上月提出後，短短1個月內就完成一讀付委，並通過委員會的初審，在今天列入立法院討論事項，順利三讀通過。

此外，為捍衛民眾享有秘密投票的權利，民進黨立委管碧玲也在此波修法過程，也針對原先選罷法僅限制民眾不得攜帶「手機」的規定，增列所有具備攝影功能的器材，包括攝影機、智能手錶、平板電腦等，均不得帶入投票。此修法草案因朝野也有共識，因此也已在今天一併三讀通過。

(中時 )