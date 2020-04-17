新冠肺炎疫情至今還未緩解，為降低群聚感染風險，民眾們多半選擇居家保護自己，卻也因此衍生許多壓力，新北市上月的家暴案件，較同期成長近3成，新北市長侯友宜也前往慰問社工，準備餐點以肯定他們的服務不間斷，也希望家庭暴力防治中心提出因應之道，保證市民的人身安全。

據了解，新北市在今年1到3月共受理4919件家暴案，較去年同期增加10%，光是今年3月就受理1801件，與去年3月相較，更是增加近3成，相當於每25分鐘左右就有一起家暴案。

防疫期間家庭暴力案件暴增，侯友宜也希望家防中心提出因應之道，以保證市民人身安全。

家防中心許芝綺解釋，在防疫期間，大眾情緒緊張，又多半選擇待在家中保護自己，導致家人間相處時間增長，若再加上防疫觀念不同、工作經濟壓力等因素，彼此容易發生摩擦，還有部分家庭是拒絕與居家隔離親屬同住而引發衝突，也導致3月份家暴案件'增加。

侯友宜今日帶著200份餐點前往慰問社工，肯定他們在防疫期間的辛勞，並向在場社工鞠躬致謝，但也希望家防中心提出因應之道，好保證全體市民的人身安全。

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(中時電子報)