疫情延燒期間各行各業收到衝擊，各家保險公司第一季的新契約保費收入也較去年成長幅度有限，但近期不管是在業務員或是電話行銷通路，除了保戶主動聯繫調整醫療險案件增多，營收較佳的清潔、消毒業老闆更是不手軟的加碼買進高保額保單。

錠嵂保經今天也推出了「保證前六個月月領五萬」Double鑫專案等四項徵才專案，不管是新人或是轉業、家庭主婦等各族群，只要有決心增進保險觀念與業務能力者皆可挑戰。

錠嵂保經總經理趙恵仙表示，保險經紀人行業，不可諱言絕對是台灣保險市場未來的趨勢。現今網路資訊的普及和發達，消費者在選擇商品時，已不再是單一品牌選購，而是傾向多家比較質與量，在購買保險商品時亦同。

而保險業的特殊性，在於成交了保單後，除了首年度的佣金，還會有續年度的佣金收入，是少數具有被動收入現金流的工作，因此保險業流傳一句話「業務能賺錢、組織能致富」。

趙恵仙表示，根據錠嵂內部統計資料，業務區經理級別的被動收入佔了60%以上，代表著錠嵂就是能夠輔導業務夥伴建立組織的公司，將來子女也加入錠嵂時，還能共同經營保險事業，讓成就不中斷，事業永續傳承。

錠嵂保經2020年4月最新推出的4項徵才方案。（圖／錠嵂保經提供）

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(中時電子報)