上海東方衛視記者張經義日前於白宮記者會，向美國總統川普表示他來自台灣；陸委會表示，東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張已涉及違反《兩岸人民條例》第33條第2項，國人不得擔任中陸黨政軍相關職務，將會依法開罰。民進黨立委何志偉認為，張的行為違法也傷害國人感情，陸委會光是開罰還不夠，應該研擬更強硬的手段防止吳三桂們。

來自台灣的張經義，目前任職於上海東方衛視記者，日前在白宮記者會上提問，面對川普詢問來自哪裡，張經義秒回「台灣」，被質疑是刻意隱藏陸媒身分，傷害台灣國際形象，陸委會認定，張已涉及違反《兩岸人民條例》將開鍘。

何志偉指出，張經義個案比較有趣，依照規黨政軍是政治目標明確機構，勢必要開罰，相關部分還有認定空間，但陸委會開罰還不夠，應該要用更強硬的手段，防止吳三桂們在國際上傷害台灣形象。

民進黨立委劉世芳表示，大陸東方衛視記者張經義在白宮記者會上，宣稱自己來自台灣，誤導美國總統川普，實際上東方衛視從來不是台灣的媒體，其所屬記者也不能代表台灣，陸委會開罰就是透過國家力量，告訴美國及國際，東方衛視不是台灣媒體，千萬不要因此被誤導。

民進黨立委高嘉瑜也認為，台灣人在大陸黨營媒體工作，面對國際詢問來自哪裡，回答來自台灣有點混淆視聽，陸委會開罰代表台灣的態度，避免類似魚目混珠的行為，損害台灣名聲。

(中時 )