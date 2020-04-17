台南市長黃偉哲示範圖書除菌機使用方式。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情當前，民眾對於衛生防護，格外重視。台南市44所公共圖書館已有11處設置圖書除菌機，為了讓更多讀者可以自己動手進行圖書除菌，市長黃偉哲積極向各界募集，獲得帝寶工業公司及可成科技公司等企業熱情捐贈7台圖書除菌機，17日於新營文化中心圖書館舉辦捐贈儀式。

本次捐贈的7台圖書除菌機，將設置於新營文化中心、台江文化中心、安南、喜樹、新營、東山及仁德等圖書館，台南市有除菌機圖書館增至18處，提供民眾消毒圖書使用。黃偉哲也頒發感謝狀給帝寶公司及可成科技，表彰其熱心推廣閱讀。

黃偉哲表示，一部除菌機大概十萬塊，台南市有40多個大小的圖書館，市府也會努力來募集、編列經費，做好書本清潔的維護以及除菌的處理。

為了推動「城市閱讀不停息」，讓讀者在防疫期間也能安心持續閱讀，台南各圖書館已加強館內清潔消毒，並保持空氣流通，入館採實名制及須配戴口罩。同時入口處執行體溫量測，並配置酒精及洗手乳供民眾使用，營造民眾安心閱讀的環境。

此外，為鼓勵讀者借用平板或線上閱讀電子資源，市府更將每人每年電子書使用點數由60點加碼提升至70點，讓閱讀無遠弗屆。

對於擔心人潮進出頻繁而不敢到圖書館的讀者，南市圖也提供「線上預約、超商取書」的服務，此外「書香宅急便」更是直接將書宅配到家，讓民眾取書管道更多元便利。

針對配合防疫工作而進行自主健康管理、居家檢疫或隔離的讀者，南市圖也延長其還書期限，並免除圖書逾期紀錄，讓讀者不用擔心違規，放心配合政府各項防疫工作。

防疫期間，除了勤洗手，做好個人健康防護，南市圖邀請大家不妨透過閱讀來轉化心情，讓自己保持正向積極的態度，一起防範新冠病毒肺炎。

(中時 )