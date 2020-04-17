新冠肺炎蔓延，義大利成為重災區，大陸因而捐了一批口罩給義大利，但沒想道因為品質惡劣而登上國際新聞，今有媒體起底做這批口罩的公司背景，赫然發現竟有台資背景！讓陸網友不平表示，害大陸背黑鍋！

據《法廣》報導，因為品質不良問題，許多國家相繼退貨來自大陸的防疫用品，這讓大陸感到非常難堪。對此，中國商務部13日深夜公告停止北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司兩家公司防疫用品出口。

不過，陸媒查詢大陸國家企業信用資訊公示官網系統，赫然發現其中一間愛寶達科技公司竟有台資企背景，據《新浪香港》報導，愛寶達科技（深圳）有限公司成立於2016年11月，註冊資本為1000萬元，公司執行董事、總經理為自然人黃子芸。公司人數少於50人。類型是台港澳法人獨資。

大陸國家企業信用資訊公示官網。（摘自大陸國家企業信用資訊公示官網）

據工商基本信息表示，該公司一般經營項目是：電子產品、電器產品、音視頻電子設備、電子白板的設計、開發和批發；還有口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫槍，滅火毯、警用器材、治安器材、刑事技術器材、保安器材、道路交通安全器材、消防安全器材、安全防護產品的批發與零售。

(中時電子報)