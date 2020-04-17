中央流行疫情指揮中心17日召開記者會說明最新疫情。(中時電子報臉書直播記者會)

中央流行疫情指揮中心表示，國內今(17)日無新增確診病例，昨(16)日新增910例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計51,603例(含48,680例排除)，其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，166人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計2,156,756例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國667,801例、西班牙182,816例、義大利168,941例、法國165,027例及德國130,450例為多；病例中142,548例死亡，以美國32,917例、義大利22,170例、西班牙19,130例、法國17,920例及英國13,729例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

案384、案393旅美夫妻，桃園地檢署偵辦是否有隱瞞病情的狀況，陳時中表示，像這樣的案例，我們會借由疫調來看，如果覺得有隱匿的可能，就會移交給相關單位來偵辦。

美國CDC已經從指南中撤掉使用奎寧，張上淳說，病人若本身有某些疾病就會有心臟方面的副作用，尤其是劑量很重要，某些國家使用的劑量也的確比較高，但這款藥物本身是治療風濕疾病的藥物，也與專家討論研擬過劑量，因此奎寧仍在指引中，且目前為止，國內使用沒有任何副作用。

集體免疫要有用，的確要群體中的六、七成，才會有效用。

畢業典禮的事情要持續進行，陳時中說，但原先有集會的指引，要確實遵守就可以辦，但學校認為有什麼方式可以把風險降到最低。

台灣致死率比全球都低，但智庫卻將台灣列為第七名。陳時中坦言，看到排名有嚇到，但台灣的分數難免比較低，因為評比中有看政府的危機處理，因為台灣在危機出現前就控制了。需要到社區做檢驗的時候，是社區有很多才會驗，因此整體數字看起來會比較低。

疫情有趨緩? 陳時中說，當然有趨緩，但以美國的指標，連續兩週都零確診，就目前台灣不是零就是一的狀況來看，可能就算是平緩。

(中時電子報)