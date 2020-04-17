「我又沒有生病，為什麼要戴口罩！」行動劇模擬乘客情緒激動的在捷運入口處大吼大叫，激動旅客噴濺的飛沫會不會感染到第一線執勤的員工?，為提供高捷第一線員工正確防疫觀念，高雄捷運公司特別與高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊合作，17日在美麗島捷運站進行宣導講習，期待以正確防疫觀念共同抵禦病毒。

面對新冠肺炎(COVID-19)的嚴峻疫情，站在第一線的高捷員工面臨更大的風險，身為醫學中心的高醫附設中和紀念醫院主動派出團隊前往高雄捷運舉辦講習，透過行動劇的展演、急診醫護人員實地的教學演練，與高捷公司聯合做好防疫工作，今日由高醫急診部主任葉怡亨、護理長郭芳里、感染管制中心現場說明疫情發展趨勢及防疫重點，以及「內外夾弓大立完」勤洗手的新觀念，並與高捷員工一起大跳「洗手舞」，希望藉由活潑的舞步讓大家都能熟記洗手步驟，也讓第一線員工除了持續為本地與外地乘客提供優質的大眾運輸服務外，工作時更能保護自己，安然度過這波疫情。

高捷公司企劃副總經理洪瑞彬表示，感謝這次高醫主動協助高捷進行防疫宣導，希望藉由高醫的防疫經驗，讓高捷第一線員工工作時更能保護自己。高捷在防疫期間針對車廂、車站消毒不遺餘力，針對旅客接觸較頻繁之機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等每4小時即加強清潔消毒一次，也會固定更換車廂空氣過濾迴風口濾心，讓車廂空調維持在安全舒適乾淨的狀態；並在生態園區站首設捷運「全自動紅外線體溫檢測系統-防疫之眼」感應閘門，該裝置可自動檢測進閘門旅客體溫，體溫超過將連動控制驗票閘門禁止通行，人潮大站紅線三多商圈站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站、左營站則架設紅外線體溫量測儀，請民眾安心搭乘。

高醫副院長吳登強表示，高雄市目前雖無社區感染跡象，但市民仍要有居安思危的準備，徹底做好自我防護，高醫基於社會責任及敦親睦鄰，主動協助大眾運輸業者，雖然防護裝備不如醫院第一線人員齊全，仍希望大家能透過手套、護目鏡、眼鏡、口罩等裝備，能夠更保護自己，並透過行動劇和實地的展演，希望高捷的員工可以快速吸收，且都能安心工作、保護自己免受病毒入侵。

高捷呼籲，即日起因應中央流行疫情指揮中心宣布搭乘大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽將拒載並得依法處3,000元以上、1萬5000元以下罰鍰；另境外返國或被要求居家檢疫、隔離之民眾，實施期間切勿私自外出或搭乘大眾運輸工具，以共同維護其他旅客安心搭乘之權利，也避免違法挨罰，希望大家關心自己也關心別人。

(工商 )