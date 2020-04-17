全球新冠疫情尚未安全過關，美股、亞股近日來天天紅通通，台股大盤指數今（17）日收盤前也觸及10600點。群益期貨首席經濟學家暨副總經理范振鴻指出，全球金融市場已把疫情衝擊「消化的差不多了」，現在公布不佳的經濟數據、失業人數等，都是經濟數據上的落後指標！

范振鴻指出，美國已由總統川普討論部份解封的措施，美國情勢回神，將可以帶動台灣許多指標相對的彈升，目前關鍵時點是疫情能否在4月底告一段落，現在的金融市場正在反映，後續景氣一步步回升的預期。

「我對前景沒有很悲觀」，范振鴻今天在中經院2020年第2季臺灣經濟預測發布會上說，台積電法說會上沒有大砍財測，對台灣今年的經濟數據非常有幫助，台積電占台灣出口10％，該公司說法洞見觀瞻，顯示沒有受到疫情的影響。

對於後續景氣回升的可能途徑，中經院表示，因應肺炎疫情蔓延，加計目前各部會推出的紓困、振興方案，國內整體紓困規模約為1兆500億，占2020年名目GDP約5.4％。相關紓困方案之執行時程、成效等，都對國內經濟後續發展有重要影響。范振鴻對此建議，政府紓困經費，應特別針對旅遊、觀光業等受衝擊產業，要把錢用在對的產業，像台積電供應鏈廠商天經地義是不需要紓困。

(工商 )