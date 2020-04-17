056A型反潛護衛艦

056A型反潛護衛艦是中方海軍的「海上輕騎兵」，最近訓練影片公開，首度公開秀了主/被動拖曳線列聲呐。

據新浪軍事報導，這種聲呐提高了水面艦艇的水下探測力，是解放軍反潛作戰能力的一大突破。主/被動拖曳線列聲呐是以拖曳線列聲呐為基礎，加裝低頻聲波發射器。而一定長度的低頻聲波會穿透潛艇消聲瓦，在艇體引起共振再反射回去，被拖曳線列聲呐接收。分析指出，這樣大大提高了聲呐的探測性能，可在更遠的地方探測到水下目標，或是在淺海複雜水聲環境下探測目標。

而056A型反潛護衛艦在艦艉增加了拖曳線列聲呐，從線列陣外形來看，應該是採用了光纖水聽器陣列。分析說，光纖水聽器陣列與早期壓電陶瓷水聽器相比，體積更小、重量更輕，但靈敏度更高，探測距離也更遠、可說是陸製拖曳線列聲呐又一技術突破。

此外，在056A的艉部還能看到低頻聲波發射制拖體，並安裝了用於施放拖體的絞車。而這個絞車即可以施放線列陣，也可以施放發射陣列。

除了安裝主/被動拖曳線列陣列聲呐外，056A還配備了先進的反潛攻擊設備，如直-9C反潛直升機，新型反潛飛彈和反潛火箭。直9C反潛直升機有吊放聲呐、聲呐浮標和反潛魚雷。分析指出，陸製新一代可擴展陣列吊放聲呐已經裝備部隊，它採用了可伸縮支架，能提高聲呐基陣長度，降低工作頻率，增強探測安靜型潛艇的能力。

056A還配備了陸製新一代反潛火箭系統，而在許多情況下，對於水下目標是以驅離為主。在這種情況下，反潛火箭用處更大。另外反潛火箭還可以打擊近距離水下目標，反擊對方魚雷，形成更加嚴密的反潛火力體系。

(中時電子報)