新冠肺炎疫情衝擊餐飲業營運，智慧餐飲科技業者iCHEF為持續協助小餐廳，宣布已與Uber Eats系統完成整合，可讓逾6千間台灣、香港小餐廳的iCHEF POS系統菜單與Uber Eats訂單同步，店家不需應付多個平板，即可完成接單、出餐、對帳等營運流程。

iCHEF指出，透過與Uber Eats串接，外送訂單可依照店家POS的出餐規則印單，透過iCHEF以同一份菜單進行多平台設定，讓餐點更精準、快速送到消費者手上。此次升級系統免費升級，且香港店家亦可使用，可達到跨國管理的營運效率。

iCHEF指出，對於Uber Eats合作餐廳來說，不僅能運用平台提供的數位化工具，即時掌握營運數據及消費者喜好，調整菜單編排或營運策略，還能搭配平台推出的餐廳行銷工具，彈性依需求自訂餐廳行銷方案時間與價格，並讓外送服務效益加乘。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，此次與iCHEF合作整合雙方系統，能幫助中小型餐飲夥伴提升準備流程效率、同時減少訂單出餐錯誤率，部分餐廳夥伴更能藉由系統整合，透過統一平台進行菜單調整、控管庫存，提升整體營運效率。

而為達成小餐廳科技平權，iCHEF推出以用量為基礎的月費制，系統可自動追蹤用量，全台近5萬間月營業額未達20萬元、不開發票且不需子機的小餐廳將可免收月租費，其中疫情期間台、港6千間小餐廳的線上接單可免費用到飽。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，推出以用量為基礎的新制度，將可讓全台數萬家小餐廳免費近用科技，達到科技平權的願景。很高興能完成Uber Eats系統串接，讓更廣大的小餐廳業者可以受惠，不再需要煩惱多平台管理。

(時報資訊)