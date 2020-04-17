台塑(1301)第一季受到新冠肺炎疫情衝擊，每股虧損0.06元，但虧損幅度依舊低於市場預估，展望第二季開工率下調到84%，恐面臨旺季不旺，但因為PVC新一波庫存循環中銷量及利差皆季增，加上轉投資台塑化虧損減少，單季依舊有機會挑戰轉虧為盈，台塑今股價開高走高，盤中上漲約2%，也扮演支撐台股指數的功臣權值股之一。

台塑第一季合併營業額420億元，季衰退13.5%，主要是因為第一季受新冠肺炎疫情及原油價格暴跌影響，拖累原料乙、丙烯及下游衍生物產品行情，各產品價格都比去年第四季下跌，幅度介於2~12%，累計第一季合併稅後虧損4億元，季減少112.5%，每股虧損為0.06元。

展望第二季，儘管進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期，但因現在新冠肺炎疫情在歐美國家失控導致，下游市場需求急降，影響客戶訂單減少，台塑第二季恐旺季不旺，台塑也將開工率調降為84%，與第一季持平，但由於PVC新一波庫存循環中銷量及利差皆季增，加上台塑化轉投資損失縮減、台塑美國已經預先認列第二季歲修的檢驗及修護費，故法人預估，台塑單季有機會轉虧為盈。

(時報資訊)