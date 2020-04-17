新冠肺炎疫情持續延燒，根據勞動部最新統計資料，截至4月16日，共有588家企業1萬4821名勞工正在放無薪假，從4月8至16日短短一周時間，就增加6262名勞工放無薪假。面對疫情尚未趨緩，百業蕭條的社會現象，錠嵂保經推出保證月領5萬的「Double鑫專案」、三個月內可成為專業保險從業人員的「CEO培訓計畫」、社會人士轉業專用的「翔英專案」及保險同業適用的「菁英專案」， 四大徵才專案含括各族群，幫助民眾在不景氣的時候，能夠衝出一片新未來。

根據壽險公會統計，2019年壽險業總登錄業務員人數為39萬471人，較2018年增加1萬452人，年增率2.75％。其中，保險經紀人及代理人年成長達3.4％，增幅超越壽險公司。錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保險經紀人行業，不可諱言絕對是台灣保險市場未來的趨勢。現今網路資訊的普及和發達，消費者在選擇商品時，已不再是單一品牌選購，而是傾向多家比較質與量，在購買保險商品時亦同。單一保險公司商品有限，保險從業人員常常必須在價格與價值之間擺盪，無法真正為保戶提供優質的商品組合，而保險經紀人從業人員，則能夠不受限單一保險公司與商品，為保戶組合出價格與價值兼具的保障組合，因此許多保險公司業務員，看到未來商業趨勢後，紛紛轉往保經業發展，這也是去年度保經與保代的人力增幅超越壽險公司的原因。

錠嵂今年所推出的四大徵才專案，含括了新鮮人、社會人士、二度就業及同業，並針對各族群特性，提供不同的訓練計畫及獎勵制度。其中，金字招牌「CEO培訓計畫」三個月密集訓練加實作，學員平均月收入5萬起跳，如同一般公司的經理階層薪資，甚至有學員三個月結業時，收入已破百萬。而今年因應環境趨勢，錠嵂加碼推出「DOUBLE鑫專案」，只要年滿20～45歲、專科以上畢業或同等學歷者、無保險業務人員從業經驗，即可透過錠嵂的業務員申請加入，前六個月月領5萬元，讓有心往保經挑戰的人無後顧之憂，早日成為優秀的保險從業人員。錠嵂表示，四大徵才專案，各有適合的族群，且在目前疫情尚未趨緩狀態，保險業是少數不受大規模影響的行業，並仍具發展空間。

(時報資訊)