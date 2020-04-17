新竹市議員林耕仁17日宣布將送出自費訂製的防疫好幫手「額溫貼卡」2萬張，讓大家隨時做好體溫檢查。（陳育賢攝）

新竹市議員林耕仁17日宣布將送出自費訂製的防疫好幫手「額溫貼卡」2萬張，讓大家隨時做好體溫檢查。（陳育賢攝）

為協助民眾共同防疫，加強自主健康管理，新竹市議員林耕仁17日宣布將送出自費訂製的防疫好幫手「額溫貼卡」2萬張，讓大家隨時做好體溫檢查，如有發燒則要立即做好防護措施及盡速就醫檢查。

林耕仁表示，雖然政府已經盡可能地對於疫情蔓延做了許多管制措施，要求戴口罩、呼籲勤洗手、酒精消毒、並規範社交距離室內距離1.5公尺、室外1公尺等。

近期也開始對於遊客眾多的風景區及夜市等處所實施人流的總量管制，但林耕仁認為其實最根本的預防措施就是自我檢查，因此才有了製作防疫好幫手額溫貼卡的構想。

他說，1張小卡攜帶方便可以重複使用，額溫貼卡共有36度、37度、38度等3個刻度顯示，只要往額頭貼上10秒鐘就會顯示結果，隨時可以了解自己是否有發燒狀況，而且防疫好幫手額溫貼卡可以重複使用，未來疫情過去大家也可以留下來當健康管理檢測的小物。

另外，林耕仁也規畫要到新竹市各特約健保藥局及十八尖山步道入口發放額溫貼卡，用最快的速度將這項防疫好幫手小物送到有需要的民眾手中，民眾如有需要也可透過里長跟林耕仁辦公室聯絡。

(中時 )