縣長張麗善今（17日）率相關一級主管參與在林內同仁仁愛之家舉行的「雲林縣住宿型機構防疫實地演練」。（周麗蘭攝）

在林內同仁仁愛之家舉行的「雲林縣住宿型機構防疫實地演練」，演練過程逼真。（周麗蘭攝）

在林內同仁仁愛之家舉行的「雲林縣住宿型機構防疫實地演練」，演練過程逼真。（周麗蘭攝）

衛福部長照司、疾病管制署等長官都稱讚雲林縣住宿型機構防疫實地演練無可挑剔。（周麗蘭攝）

雲林縣老年人比例達18％，縣長張麗善今（17日）率相關一級主管參與在林內同仁仁愛之家舉行的「雲林縣住宿型機構防疫實地演練」，演練過程逼真，衛福部長照司、疾病管制署等長官都稱讚「無可挑剔」。

張麗善向演練的各單位表達致謝與肯定，她裁示若機構若有大範圍傳染風險應全面就地安置，完全不外送；機構安置的是高齡或身心障礙者，新冠肺炎疫情爆發來形成的防疫文化很珍貴，也可應用於預防流感等流行病，縣府必須嚴格督促，記取本次經驗。

17日演練動員社會處、衛生局、消防局、環保局、工務處、行政處、民政處、新聞處等單位，先做紙本推演，並進行住民就醫、就地安置、異地安置、家屬帶回等實兵演練，同仁仁愛之家緊湊又謹慎完成每一項演習。

衛福部長照司副司長周道君表示，演練精準、到位，每一個環節都仔細考量，是非常成功的示範，他建議再以「最壞打算」為前提，加強提早監測，「如何不讓風險進入機構，是未來最大的挑戰」。

疾管署南區專門委員蔡遠鵬指出，演練動作包括小細節都很標準確實，無可挑剔，台灣防疫做得好但不可鬆懈，盤點人力、裝備有備無患，機關之間的橫向聯繫很重要，因為萬一疫情爆發將是一波接一波，病患人數倍數成長對醫療衝擊很大，追蹤接觸者標準是回溯2天，有些單位已採更嚴格的3天。

林內同仁仁愛之家董事長林金立說，為了防疫，請家屬改視訊探視，有些家屬乾脆請假把人帶走，為了克服這難題，家方設置隔離會客室，降低住民外出的風險。

(中時 )